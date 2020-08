Zum 31. August scheidet Medizinaldirektor Dr. Wolfgang Weber aus dem aktiven Dienst bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) aus und geht in Ruhestand. Weber war seit 2013 als staatlicher Gewerbearzt bei der SGD Süd tätig und wurde 2014 zum stellvertretenden Leiter des Referates „Staatliche Gewerbeärzte, medizinischer Arbeitsschutz“ bestellt. Der in Offenbach am Main geborene Weber beriet dort unter anderem die Gewerbeaufsicht bei allen Vorgängen mit Bezug zur Arbeitsmedizin.