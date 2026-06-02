Die Sportgemeinde Mußbach wird 80 Jahre alt und feiert das gebührend. Wie die SG mitteilt, findet die Geburtstagsparty am Mittwoch, 3. Juni, auf dem Vereinsgelände im Heidweg 12 statt. Ab 17 Uhr sorgt die Formation Goodtimes für Livemusik. Im Anschluss an die Feier sind in den kommenden Tagen sportliche Veranstaltungen geplant: am Donnerstag, 4. Juni, ein Elfmeterturnier, am Freitag, 5. Juni, ein AH-Ü40-Turnier sowie am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juni, ein Kinderfußballturnier. Weitere Informationen unter www.sg-mussbach.com.