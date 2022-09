Sexuellen Missbrauch von Kindern wirft die Staatsanwaltschaft Frankenthal in einem am Montag begonnenen Verfahren vor der Siebten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal einem 17-jährigen Neustadter vor. Laut der Anklage soll der 17-Jährige im September 2021 in Haßloch mit Drohungen ein 13-jähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Im April habe der 17-Jährige in seiner Wohnung in Neustadt eine 14-Jährige vergewaltigt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte vorbestraft, unter anderem wegen ähnlicher Taten. Da alle Beteiligten minderjährig sind, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Wie eine Sprecherin des Landgerichts auf Anfrage mitteilte, hat der Angeklagte sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen geäußert, sondern nur Angaben zu seiner Person und zu seinem Lebenslauf gemacht. An den nächsten Verhandlungstagen sollen Zeugen gehört werden.