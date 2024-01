Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal hat einen 37-jährigen Mann aus Haßloch wegen Vergewaltigung zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Deshalb muss der Täter nicht ins Gefängnis, wenn er während seiner Bewährungszeit keine weiteren Straftaten begeht.

Laut Anklage hatte der Mann im Januar 2016 in Haßloch seine ehemalige Lebensgefährtin betäubt und damit in einen Tiefschlaf versetzt; anschließend habe er an ihr den Geschlechtsverkehr vollzogen. Die Frau hatte einige Tage zuvor die Beziehung zu dem Mann beendet. Als sie später in eine andere Stadt zog, soll er laut Staatsanwaltschaft „mit stetig zunehmender Häufigkeit“ versucht haben, sie telefonisch oder über Whatsapp zu behelligen. So habe er beispielsweise an einem Tag 17-mal zwischen 8 und 23 Uhr bei ihr angerufen, an einem anderen Tag 24-mal alleine zwischen Mitternacht und 1.15 Uhr.

Bis zur Hauptverhandlung hatte der Haßlocher, der nicht vorbestraft war, zu den Vorwürfen geschwiegen. Im Termin selbst fand dann hinter verschlossenen Türen laut Mitteilung des Gerichts zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht ein Rechtsgespräch statt, in dem eine Verständigung über das Urteil erzielt wurde. Ein solches Prozedere, das im Paragrafen 257c der Strafprozessordnung geregelt ist, wird landläufig auch als „Deal“ bezeichnet. Wenn sich die Prozessparteien einigen, erhält der geständige Angeklagte die Zusicherung, dass eine bestimmte Strafhöhe nicht überschritten wird. Damit kann die Beweisaufnahme auf das Notwendigste begrenzt und somit die Prozessdauer verkürzt werden. Vor allem – und dies ist eine Hauptzielrichtung des Deals – bleibt bei Sexualdelikten den Opfern eine Zeugenaussage in öffentlicher Hauptverhandlung zumeist erspart.