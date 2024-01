In der Nacht zum Freitag ist es in Haßloch zu einer Serie von Autoaufbrüchen sowie zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug gekommen. Nach Angaben der Polizei waren In der Wilhelm-Busch-Straße zwischen 4 und 4.30 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge betroffen. An zwei Autos wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und aus einem dieser Fahrzeuge eine Sonnenbrille entwendet. Im anderen Auto wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen gesucht, jedoch nichts gestohlen. In einem Fall blieb es beim Versuch. Hier wurden Beschädigungen an einer Scheibe festgestellt, ohne dass der oder die Täter in den Pkw eindringen konnten. In einem weiteren Fall wurde ein geringer Betrag offenliegender Geldmünzen aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet. In der Neustadter Straße wurde bei einem weiteren Auto das Seitenfenster eingeschlagen, ohne dass aus dem Fahrzeuginnern etwas gestohlen wurde. Der Tatzeitraum in diesem Fall liegt laut Polizei zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8 Uhr. Am Freitag gegen 11.30 Uhr kam es dann zu einer weiteren Tat. In diesem Fall wurde die Scheibe der Beifahrertür an einem Auto eingeschlagen, das auf einem Waldparkplatz an der K 14 (Haßloch/Lachen-Speyerdorf) abgestellt war. Hier wurden zwei offenliegende Handtaschen aus dem Fahrzeuginnern gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht genau fest, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.

Die Polizei appelliert, niemals Wertgegenstände oder Behältnisse, in denen solche vermutet werden könnten, offen im Fahrzeug liegen zu lassen und das Auto immer abzuschließen.