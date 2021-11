Gleich fünf Mal haben Telefonbetrüger am Montag versucht, ältere Frauen aus Haßloch aufs Glatteis zu führen, sind aber jedes Mal gescheitert. Begonnen hat es gegen 12.30 Uhr, als einer 65-Jährigen vorgegaukelt wurde, ihre Tochter habe einen schweren Unfall verursacht. Die Frau legte sofort auf. Einer 83-Jährigen und einer 79-Jährigen erklärten falsche Polizeibeamte, dass es Einbrüche gegeben habe und Hinweise vorlägen, dass auch sie von den Dieben aufgesucht würden. Sie sollten Bargeld und Gold in Sicherheit bringen. Beide Frauen erkannten die Masche und gingen nicht darauf ein. Bei einer 79-Jährigen meldete sich ein falscher Polizist und kündigte eine Verhaftung an. Noch bevor der Anrufer weiterreden konnte, legte die Frau auf. Auch eine 84-Jährige, die um kurz vor 19 Uhr angerufen wurde, erkannte schnell, dass nicht die echte Polizei am Telefon ist und beendete das Telefonat, bevor der Betrüger weiterreden konnte. Die „richtige Polizei“ in Haßloch lobt das Verhalten der Seniorinnen ausdrücklich und warnt weiter vor betrügerischen Anrufen, bei denen sich falsche Beamte nach Geld und Wertgegenstände erkundigen. Betroffene können sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.