Unverständlich für alte Menschen: Diese Kritik übt eine über 90 Jahre alte Neustadterin im Zusammenhang mit dem Fahrplanwechsel der Buslinien zum 11. Dezember.

Es geht um die Linie 512 in Richtung Forst. Zum einen sei der ausgehängte Fahrplan an der Haltestelle Am Rosengarten nicht zu verstehen. Damit verbindet die Seniorin die Frage, ob er nur noch alle Stunde statt halbstündlich fährt. Wenn ja, sei damit wohl keine Verbesserung des Nahverkehrs verbunden.

Die Linie 512 ist von der Baustelle Haardter Straße betroffen. Deshalb entfallen dort seit Dezember 2022 bis November 2023 in Fahrtrichtung Forst die Haltestellen „Wohnstift“, „Winzer“ und „Schloss“, Ersatzhaltestellen sind „Am Rosengarten“ und „Probstgasse“. In Fahrtrichtung Hauptbahnhof entfallen ebenso die Haltestellen „Schloss“, „Winzer“, „Wohnstift“ sowie „Robert-Stolz-Straße“. Als Ersatzhalte dienen „Probstgasse“ und „Gimmeldinger Straße“ (gegenüber „Norma“).

Mehrere Pläne fehlerhaft

Aufgrund der Beschwerde hat die Stadt die ausgehängten Fahrpläne überprüft. Erstellt werden diese vom Verkehrsverbund Region Rhein-Neckar (VRN), ausgehängt vom beauftragten Busunternehmen. Dabei wurde laut Stadt festgestellt, dass der Fahrplan an der Ersatzhaltestelle Gimmeldinger Straße fehlerhaft war und ausgetauscht werden muss. Obwohl der Bus alle 30 Minuten fahre, seien nur drei Fahrten morgens an Werktagen aufgeführt worden.

Fehlerhafte Fahrpläne seien zudem an anderen Haltestellen der Linie 512 entdeckt worden: An Samstagnachmittagen hätten zwei Fahrten gefehlt. Der VRN soll auf Bitte der Stadt prüfen, wie es zu der Panne kam.

Nur noch alle Stunde

Was kein Fehler ist, auch nicht auf dem Fahrplan des Halts Am Rosengarten: Mit dem Wechsel zum 11. Dezember fährt die Linie 512 alle halbe Stunde vom Hauptbahnhof, aber nicht immer bis nach Forst. Der Bus mit Abfahrt zur Minute 06 hat Königsbach als Endstation, während jener mit der Abfahrt zur Minute 36 weiterfährt bis nach Forst.

Info

Mängel beim Busverkehr können per E-Mail an verkehrsplanung@neustadt.eu gemeldet werden.