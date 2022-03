Was kann Neustadt älteren Mitbürgern bieten? Welche Kontaktadressen sind wichtig für sie? Welche Freizeitangebote gibt es? Wie sieht es bei der Betreuung aus? Diese Fragen und viele mehr beantwortet ein Seniorenwegweiser, der seit einigen Jahren herausgegeben wird. Am Donnerstag, 24. März, erscheint die 8000 Exemplare zählende vierte Auflage der kostenlosen Broschüre. Dazu arbeiten Stadt und Seniorenbeirat mit einem Verlag zusammen, der die Broschüre über Anzeigen finanziert. Erhältlich ist das Heft beim Jugend- und Sozialamt in der Konrad-Adenauer-Straße 43, im Rathaus, im Bürgerbüro, in Stadtbücherei und Bürgerecke, im Stadtteiltreff Böbig sowie beim Seniorenbeirat und dem Pflegestützpunkt in der Rotkreuzstraße 2. In den Weindörfern liegt der Wegweiser bei den Ortsverwaltungen aus.