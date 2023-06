„Mobil bleiben mit Bus und Bahn“ – unter diesem Motto bietet die Gemeindeschwester plus Stephanie Rößler zusammen mit der Palatina Bus GmbH ein Training für ältere Menschen an, die nicht mehr so gut zu Fuß oder auf andere Art in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Im Blick haben die Veranstalter also Seniorinnen und Senioren, die Angst haben, beim Ein- oder Aussteigen nicht schnell genug zu sein, in den Bustüren eingeklemmt zu werden oder gar zu stürzen, oder sich damit überfordert fühlen, eine Fahrt zu planen. Auch Menschen, die auf eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen sind, sind angesprochen. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Termin ist Mittwoch, 28. Juni, 13 bis 17 Uhr im Stadtteiltreff Böbig, Am Knappengraben 18. Wer Interesse hat, muss sich bis 23. Juni anmelden, entweder telefonisch unter 06321 1418 oder per E-Mail an stephanie.roessler@neustadt.eu.