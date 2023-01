Die Neustadter Karnevalvereine veranstalten am Sonntag, 5. Februar, ab 14 Uhr den Seniorenfasching im Saalbau. Dafür gibt es laut Stadtverwaltung noch Restkarten. Diese sind im Bürgerbüro, Hindenburgstraße 9a, und in den Ortsverwaltungen zu den jeweiligen Öffnungszeiten zum Preis von fünf Euro erhältlich, ebenso an der Tageskasse. Wer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt bekommt, kann auf Anfrage auch Karten kostenlos erhalten. Info telefonisch unter 06321 855 1401 oder per E-Mail an anika.jeffries@neustadt.eu.