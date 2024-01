Am Sonntag, 4. Februar, veranstaltet die Stadt gemeinsam mit dem Karnevalverein Neustadt, dem KC Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf, den Diedesfelder Flendes und der Mußbacher Ausles die traditionelle Faschingssitzung für Seniorinnen und Senioren im Saalbau. Der Kauf von Restkarten ist nur noch von Mittwoch bis Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten im Fachbereich Familie, Jugend und Soziales (Konrad-Adenauer-Straße 43) und direkt an der Tageskasse im Saalbau möglich. Eröffnet wird das närrische Treiben am Sonntag um 14:11 Uhr mit drei kräftigen „Neu-Wei“. Der Einlass beginnt um 13 Uhr.