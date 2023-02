Das Seniorenbüro der Gemeinde Haßloch bietet für das erste Halbjahr 2023 wieder Theaterfahrten zum Pfalzbau in Ludwigshafen an.

Vier Fahrten sind geplant – los geht es am 12. März. Mit dem Bus geht es bequem, ohne Parkplatzsuche oder lange Fußwege, direkt vom Haßlocher Pfalzplatz zum Pfalzbau in Ludwigshafen. Seniorinnen und Senioren, die sich für die Theaterfahrten interessieren, können sich im Seniorenbüro bei Beate Gebhard-Diehl unter der Telefonnummer 06324 935 359 ab sofort anmelden.

Am Sonntag, 12. März, steht die Tragikomödie „Feste“ – eine Coproduktion der Familie Flöz mit dem Theaterhaus Stuttgart auf dem Programm. Die Komödie „The Gagfathers“ mit dem spanischen Ensemble Yllna ist für Montag, 3. April vorgesehen, am Freitag, 21. April wird das Schauspiel „Katharina Knie“ von Carl Zuckmayer gezeigt und am Sonntag, 16. Juli, gibt es Musiktheater mit der „Lustigen Witwe“ in einer Inszenierung des Pfalztheaters Kaiserslautern.