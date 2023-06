Hassloch. Die Gemeindeschwester plus und das Haßlocher Seniorenbüro laden am Donnerstag, 15. Juni, von 14 bis 16 Uhr zum „Plausch in der Gemeindebücherei“ ein.

Büchereileiterin Gabi Pfadt wird die Räumlichkeiten und Angebote der Bücherei vorstellen. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Bücherei am Rathausplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In der Bücherei stehen rund 30.000 Medien zum Ausleihen zur Verfügung. Weitere 100.000 Medien sind über die „Onleihe“ nutzbar, zu der man mit einem gültigen Büchereiausweis kostenlosen Zugang hat. Darüber hinaus verfügt die Bücherei über weitere digitale Angebote, wie beispielsweise kostenlose Zugriffsmöglichkeiten auf die Brockhaus-Enzyklopädie sowie zu den Apps tigerbooks und eKidz.

Premiere am 15. Juni

Regelmäßig stellen Künstlerinnen und Künstler aus der Regionen ihre Werke im Treppenhaus aus. Auch Leseabende und der Literaturkreis sind in der Gemeindebücherei zu Hause. Das Angebot ist vielfältig und aus Sicht der Gemeindeschwester plus und des Seniorenbüros daher der perfekte Ort für eine Fortsetzung der Begegnungsreihe.

Im Juli 2021 hatten die Gemeindeschwester plus und das Haßlocher Seniorenbüro erstmals zur Begegnungsreihe „Plausch am Gartenzaun“ geladen, aus der inzwischen mehrere Ableger hervorgegangen sind. Neben dem „Plausch im Museumsgarten“ und der vorweihnachtlichen Auflage „Plausch und Plätzchen“, gibt es am 15. Juni nun erstmals den „Plausch in der Gemeindebücherei“.