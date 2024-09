Ein schwerer Hausbrand in Haßloch hat in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehr in Atem gehalten. In einem Einfamilienhaus in der Weisengasse war im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Die beiden Bewohner, zwei Senioren, konnten gerettet werden.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, war die Weisengasse schon in Rauch gehüllt. Es war in der Nacht auf Mittwoch, kurz vor Mitternacht, das Obergeschoss eines Einfamilienhauses stand in Flammen. „Dichter Rauch kam aus den Fenstern“, berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte drangen in das Haus ein, stießen im Treppenhaus auf einen Bewohner, einen älteren Mann, sowie zwei engagierte Ersthelfer und brachten sie ins Freie. Doch die Ehefrau des Mannes saß noch im ersten Obergeschoss fest, eingeschlossen von Flammen und Rauch. Ein Atemschutztrupp drang in die Räume vor und konnte die verletzte Bewohnerin retten. Außer dem Ehepaar lebte niemand in dem Haus.

„Es hätte schlimmer ausgehen können“, sagte Wehrleiter Marco Himmighöfer, der in der Nacht den Einsatz leitete. Das Ehepaar im Alter von 87 und 91 Jahren habe mittelschwere bis schwere Verletzungen davongetragen und sei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Brand habe schnell gelöscht werden können, so die Feuerwehr weiter. Durch das schnelle Eingreifen habe auch verhindert werden können, dass die Flammen auf den Dachstuhl übergreifen.

Nachbarn informieren die Feuerwehr

Der Brand war von mehreren Nachbarn bemerkt worden. Es seien etliche Notrufe eingegangen, berichtete Himmighöfer. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften an und ging mit drei Trupps unter Atemschutzgeräten vor. Mit einer Drehleiter wurde der Dachbereich kontrolliert und ein Wenderohr vorbereitet, um ein Übergreifen auf den Dachstuhl zu verhindern. „Das wurde jedoch nicht mehr benötigt“, so die Feuerwehr. Das Gebäude wurde schließlich mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Dennoch sei es derzeit nicht bewohnbar, sagt Himmighöfer. Die Gemeindewerke hätten es aus Sicherheitsgründen auch von der Stromversorgung getrennt. Die drei Zimmer im Obergeschoss seien durch die Flammen stark beschädigt, weitere Zimmer stark verraucht.

Zur Schadenshöhe können laut Polizei derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auch die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Neben der Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen waren drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und die Polizei vor Ort. Auch Feuerwehrdezernent Marcel Wirdemann sowie der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur machten sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Die Weisengasse war bis etwa 2 Uhr für den Verkehr gesperrt.