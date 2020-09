In einem Online-Seminar des Sportbundes Pfalz geht es am 8. Oktober um die Erfolgsfaktoren sozialer Sportprojekte in Vereinen.

Bei der Initiative „Sportverein 2020“ hatte der Schwerpunkt auf der Neu- und Weiterentwicklung von Vereinsangeboten für Zielgruppen mit besonderem Inklusions- und Integrationsbedarf gelegen. Dabei spielt laut Sportbund die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen eine zentrale Rolle. Diese Vorhaben mündeten oft in soziale Sportprojekte der Vereine. Das digitale Netzwerktreffen informiere nun über die Erfolgsfaktoren solch sozialer Sportprojekte. Sportvereine hätten große soziale Potenziale und nähmen vielfältig gesellschaftliche Verantwortung wahr, so der Sportbund Pfalz. Was zeichne erfolgreiche soziale Sportprojekte aus? Dieser Online-Vortrag soll engagierte Vereinsmitarbeiter und Sportvereine dabei unterstützen, wirkungsorientiert bei der Planung und Umsetzung sozialer Sportprojekte vorzugehen. Da es kein Standardmodell für soziale Sportprojekte gibt, werden Praxismethoden, Herausforderungen, Chancen und bewährte Qualitätskriterien gezeigt.

Referent ist Daniel Hertzler, Integration durch Sport, vom Landessportbund Rheinland-Pfalz. Die Fortbildung ist für Jugend- und Übungsleiter, Vertreter öffentlicher Einrichtungen, ehrenamtlich Engagierte, Vereinsfunktionäre, Verbände und Vereinsmanager gedacht.

Informationen für den Login zum Webinar erhalten die Teilnehmer einen Tag vorher per E-Mail.

Information

Anmeldungen im Internet unter www.sportbund-pfalz.de

Sportbund Pfalz, Paul-Ehrlich-Straße 28 a, 67663 Kaiserslautern, Jennifer Görgen, Telefon 0631/34112-23, E-Mail jennifer.goergen@sportbund-pfalz.de;

Anmeldeschluss ist am Dienstag, 6. Oktober, 8 Uhr.