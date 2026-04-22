Die angespannte internationale politische Lage samt ihren Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben vor Ort geht auch an vielen Selbstständigen nicht spurlos vorbei. Daher veranstaltet der Bund der Selbständigen (BdS) Neustadt und Südliche Weinstraße am Dienstag, 28. April, ab 18.30 Uhr im Obergeschoss des Restaurants Velvet (Louis-Escande-Straße 32) ein Netzwerktreffen. Geboten werden dabei praxisnahe Kurzvorträge von PfalzFrauenBusiness, der Willkomm-Gemeinschaft und Business Network International. Außerdem soll es genug Zeit für den Austausch untereinander zu geben. Ziel sei, sich an dem Abend mit konkreten Herausforderungen zu befassen und im Gespräch mit anderen Lösungsmöglichkeiten für den Geschäftsalltag zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos; um eine formlose Anmeldung unter Angabe der Personenzahl an kontakt@bds-nw-sw.de wird gebeten. Der Bund der Selbständigen (BdS) Neustadt und Südliche Weinstraße wurde 2018 gegründet, um Selbstständige in Neustadt, Landau und den umliegenden Kommunen zu vernetzen und ihre Interessen zu vertreten.