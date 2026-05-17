In der Ludwigsmühle in Neustadt findet am Mittwoch, 27. Mai, ein Selbsthilfetag statt. Wie aus einer Pressemitteilung der Selbsthilfegruppe (SHG) Lebensfreude Haßloch hervorgeht, läuft die Veranstaltung von 16 bis 19 Uhr in der Schillerstraße 11, der Eintritt ist frei. Organisiert wird der Selbsthilfetag laut Pressemitteilung von NIDRO, Beratungsstelle für Suchtkranke, gemeinsam mit dem Therapieverbund Ludwigsmühle. Bei dem als Sommerfest angekündigten Termin stellen sich mehrere Selbsthilfegruppen vor, darunter auch die Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“. Auf dem Programm stehen mehrere Vorträge. Nach Angaben der Veranstalter sprechen um 16.15 Uhr die Anonymen Alkoholiker zum Thema „Wie funktioniert: Trocken bleiben – nüchtern leben“. Um 16.30 Uhr folgt die Deutsche ILCO mit „Was macht die Deutsche ILCO und für wen ist sie da? Fragen und Antworten“, um 16.45 Uhr stellt sich der Lausch-Zirkel vor. Weitere Beiträge sind laut Pressemitteilung um 17.15 Uhr von der Selbsthilfegruppe „Lebensfreude“ zum Thema „Wie wichtig sind Selbsthilfegruppen – gerade wegen der Gesundheitsreform“, um 17.46 Uhr von Narcotics Anonymous und um 18 Uhr von der Gruppe BewegtSEIN geplant. Wer aus Haßloch an dem Treffen teilnehmen möchte, kann sich laut der SHG Haßloch bei der Leiterin der Gruppe, Karin Hurrle, unter Telefon 0170/2784 150 anmelden.