Die Lambrechter Selbsthilfegruppe „Wege aus der Sucht“ steht vorm Jahresfest. Wie sich die Arbeit in Selbsthilfegruppen gewandelt hat und warum ihr Motto bedeutend ist.

Der Landesverband Blaues Kreuz Pfalz feiert am Sonntag, 17. Mai, ab 10.30 Uhr sein jährliches Fest im Gemeindehaus Lambrecht. Seit einem Jahr ist die dort ansässige Selbsthilfegruppe unter der Trägerschaft des Blauen Kreuzes, das Mitglied im Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk ist. 2015 öffnete das Diakonische Werk in Bad Dürkheim eine Außenfachstelle Sucht, in Lambrecht unter der Leitung von Peter Götz. Zwei Jahre später gründete er eine Selbsthilfegruppe, die er bis 2025 leitete. Sie wurde 2025 von Friedrich und Angelika Panter übernommen und in den Landesverband des Blauen Kreuzes eingegliedert. Das Paar, das seit 2017 Teil der Selbsthilfegruppe ist, hat eine Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer absolviert und sich als Gruppenleiter qualifiziert.

In der Selbsthilfegruppe treffen sich Betroffene und Angehörige, um ihr Leben frei von Sucht zu meistern. In der so entstehenden Gemeinschaft geht es um alle Formen der Sucht. „Die Art der Sucht ist unerheblich, denn die Wirkungsweise und die Ursachen gleichen sich“, erklärt Martin Engelbert, Vorsitzender des Landesverbands Pfalz. Es seien jedoch meistens stoffgebundene Süchte – allen voran Alkohol, Cannabis und Crystal Meth – die in den Selbsthilfegruppen eine Rolle spielen. „Wir haben weniger mit Online-Süchten wie Kauf- oder Spielsucht zu tun, denn die Betroffenen wenden sich meist Online-Gruppen zu.“

Gegenseitiges Stärken ist notwendig

Die Arbeit mit Betroffenen hat sich nach Engelberts Einschätzung im Laufe der Jahre gewandelt. „Immer mehr Frauen bekennen sich zu Alkoholmissbrauch, sodass sie mittlerweile rund 40 Prozent der Teilnehmer ausmachen. Noch vor einigen Jahren war der männliche Anteil wesentlich höher“, berichtet er. Neu sei ebenfalls, dass Angehörige an Gruppentreffen teilnehmen. „Das war früher verpönt, denn die Betroffenen glaubten, sich in der Anwesenheit ihrer Partner oder Familienmitglieder nicht öffnen zu können.“ Heute vertrete man eine andere Herangehensweise. „Wenn es nicht mehr nötig ist, dass man sich versteckt, verheimlicht oder lügt, kann das verlorene Vertrauen wieder aufgebaut werden.“ Zudem werde das Verständnis eigener Probleme im „Beziehungsmischmasch“ auch durch die Geschichten anderer gefördert.

Der Leidensdruck derjenigen, die sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, sei hoch, erklärt der Vorsitzende. Häufig dauere es eine Zeit, bevor sie ihre Angst überwinden, zur Gruppe zu gehen. Erst kürzlich habe Friedrich Panter von einem Mann berichtet, der bereits am Eingang stand und wieder umkehren wollte. „Panter konnte ihn gerade noch überzeugen, den Schritt zu wagen“, berichtet Engelbert. „Menschen brauchen Menschen.“ Das sei auch das Motto des Blauen Kreuzes. Jenseits der fortschreitenden Individualisierung sei es notwendig, sich gegenseitig zu stärken, um „ein zufriedenes Leben ohne Sucht führen zu können“. Eine zufriedene Abstinenz sei die Basis, auf der man die Tiefen durchstehen und die Höhen genießen könne, sagt Engelbert. Um dies zu erreichen, benötige es die Hilfe derjenigen, die in der gleichen Situation ihren Weg suchen.

Gruppen unternehmen vieles gemeinsam

Engelbert berichtet, dass statistisch die Rückfallquote von Süchtigen nach einer Therapie bei etwa 80 Prozent liege. „Bei Teilnehmern von Selbsthilfegruppen jedoch ist die Rückfallquote bei nur 20 Prozent“, sagt er. „Dort begegnen sich Betroffene mit gleichen oder ähnlichen Erfahrungen. Man muss nicht erklären, worum es geht, was viele als eine große Erleichterung erleben. Sich zu öffnen, fällt nicht so schwer und man profitiert von den Erfahrungen anderer.“ Engelbert rät Betroffenen, eine Gruppe zu finden, in der sie sich wohlfühlen. „Denn mit der Zeit können sich Freundschaften entwickeln. Sogar das Gefühl einer Zweitfamilie kann entstehen.“ Die Gruppen unternehmen vieles gemeinsam, wie Wanderungen, Ausflüge und Grillfeste. „Man lernt, dass man auch ohne Alkohol feiern kann.“

Selbsthilfegruppen sind unter anderem auf der Website des Landesverbands www.blaues-kreuz-pfalz.de zu finden. Unter dem Stichwort „Gruppen im Land“ sind die Ortsgruppen mit Kontaktdaten und Terminen für Treffen aufgelistet. Die Lambrechter Selbsthilfegruppe trifft sich mittwochs in ungeraden Woche – ab Juni wöchentlich – von 18.30 bis 20 Uhr im Gemeindehaus der protestantischen Kirchengemeinde, Marktstraße 23. Interessierte können ohne Anmeldung kommen.

Kontakt

Angelika und Friedrich Panter, Telefon 0163 1382387, Mail lambrecht@blaues-kreuz-pfalz.de.