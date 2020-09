Da sie aufgrund der Corona-Pandemie seit Februar mit wenigen Ausnahmen wie der „Kerwe dehääm“ quasi arbeitslos war, ist Alisa I. die erste Weinprinzessin, die für zwei Jahre Lachen-Speyerdorf mit seinen Weinen repräsentiert. Das war Anlass für Hans Herrmann, sie mit einem kleinen Geschenk zu überraschen, um sie für das zweite Jahr zu motivieren.

„Ich dachte, nachdem das Jahr nicht so gelaufen ist, dass ich ihr eine kleine Entschädigung schenken muss. Darum habe ich ihr etwas Besonderes geschnitzt“, erklärt der Lachen-Speyerdorfer. Aus einem 35 x 17 Zentimeter großen Lindenstück schnitzte er ein Relief, welches eine junge Frau bei der Traubenlese darstellt. Geziert wird es am unteren Ende vom Schriftzug „Alisa I. 2019-21“. Detailliert hat Herrmann dabei die Trauben, die Rebstöcke und die Haare herausgearbeitet.

Ehrenplatz für das Präsent

Eine gute Woche hat er daran gearbeitet, nun durfte er das kleine Kunstwerk mit seiner Enkeltochter Lara der Weinhoheit am Froschbrunnen überreichen. „Der Vorgängerin habe ich etwas gedrechselt, jetzt hoffe ich, Alisa hat Freude an dieser Tafel“, so Herrmann. Alisa war zunächst sprachlos, freute sich aber über die ihr zuteil gewordene Ehre: „Das ist wunderschön und erhält einen Ehrenplatz.“ Natürlich sei das Jahr schwierig gewesen, es habe keine Treffen mit der „Wochenendfamilie“ gegeben, keine Termine. Aber es sei sehr schön, dass sie noch ein Jahr im Amt bleiben könne.

Der Hobbyhandwerker Hans Herrmann freute sich, dass sein Geschenk so gut ankam, und richtete seinen Blick gleich auf seine nächsten Projekte, darunter eine orientalische Weihnachtskrippe, an der er gerade arbeitet.