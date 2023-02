Sekundenschlaf war die Ursache eines Unfalls am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Neustadt-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe). Nach Angaben der Polizei war ein 29 Jahre alter Autofahrer vermutlich infolge Übermüdung am Steuer eingeschlafen, kam nach links von der Fahrbahn und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Von zu Hause aus meldete der Mann den Verkehrsunfall bei der Polizei. Es entstand leichter Sachschaden. Autofahrer, die durch die Folgen der Müdigkeitsattacke des 29-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.