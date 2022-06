Glück im Unglück hatte laut Polizei ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Raum Neustadt am frühen Montagmorgen auf der A65. Der Mann war in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Neustadt-Nord aufgrund eines Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf den Anfang der Leitplanke auffuhr. Danach kollidierte der Wagen mit mehreren Sträuchern, ehe das Auto zur Seite kippte dann völlig zerstört auf einem Feldweg neben der A65 zum Liegen kam. „Wie durch ein Wunder“, so die Polizei, sei der Fahrer unverletzt geblieben. Er wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 37-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, auch an der Leitplanke gebe es große Schäden. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Den Unfall nutzt die Polizei für den Hinweis, die Gefahren der Müdigkeit nicht zu unterschätzen. Im Zweifel soll eine Fahrt vorsorglich unterbrochen werden.