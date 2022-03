Sekundenschlaf war die Ursache eines Unfalls, den ein 18-jähriger Fahranfänger aus Haßloch am Freitagmorgen auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen verursachte. Kurz vor 6 Uhr übermannte ihn der Schlaf, so die Polizei. Mit seinem Kleinwagen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ein Straßenschild um. Durch den Zusammenstoß öffnete sich die Motorhaube des Autos, sodass dem Haßlocher nun gänzlich die Sicht genommen war. Die Fahrt endete an der linken Leitplanke, quasi mitten auf der Autobahn. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die linke Spur der A65 gesperrt werden. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.