Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie plant die Stadt Deidesheim zum Jahreswechsel wieder einen Neujahrsempfang. Und die Verwaltung ruft die Bevölkerung auf, einmal mehr auf privates Feuerwerk zu verzichten.

Der Empfang wird am 1. Januar von 0.15 Uhr bis 1.30 Uhr am Weihnachtsmarktstand der Familie Eichberger vor der Verwaltung der Verbandsgemeinde stattfinden. Das historische Rathaus ist derzeit von einer Schulklasse belegt, deshalb ist dieser Ortswechsel laut Verwaltung notwendig.

Die Verantwortlichen der Gemeinde werden zwischen 23 Uhr und 2 Uhr vor Ort sein, informiert die Gemeinde. Bürgermeister Manfred Dörr und seine Beigeordneten werden Besucherinnen und Besucher mit einem Glas Sekt begrüßen. Die sektherstellenden Betriebe aus Deidesheim haben dazu wie in den Vorjahren entsprechende Mengen zur Verfügung gestellt. Die Bevölkerung und Gäste der Gemeinde sind eingeladen, gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

Der Bürgermeister und der Stadtrat rufen in diesem Jahr erneut die Bürgerinnen und Bürger auf, an Silvester auf privates Feuerwerk zu verzichten. „Immer wieder kommt es beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu Verletzungen, was Krankenhäuser belastet“, teilt die Gemeinde mit. Auch für kranke und alte Menschen, Natur und Tier führe das Feuerwerk zu immer größeren Belastungen unter anderem durch Lärm und Feinstaub. Auch auf dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sollte darauf verzichtet werden, erklären die Verantwortlichen der Stadt. Im denkmalgeschützten Bereich der Deidesheimer Altstadt gilt ohnehin seit Jahren ein Verbot von Feuerwerk.