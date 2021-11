Sekt hat fast jeder zu Hause. Zusätzlich einen ganz besonderen zu haben, schadet aber nicht. Daher bietet die Bürgerstiftung Neustadt drei verschiedene Tropfen der Heim’schen Sektkellerei mit Künstleretiketten von James Rizzi an. Sie erscheinen in einer jeweils auf 499 Exemplare limitierten Edition, jede Flasche ist nummeriert und kostet zwölf Euro. Während des Weihnachtsmarkts ist die Bürgerstiftung mit den Sekten und mit Rizzi-Gläsern freitags bis sonntags im Rathaus-Innenhof vertreten. Zudem werden sie ab 1. Dezember täglich von 17.30 bis 18.30 Uhr am Rathaus verkauft, wenn sich am Rizzi-Adventskalender ein Türchen öffnet. Der Erlös wird für Projekte der Bürgerstiftung eingesetzt.