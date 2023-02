Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag kurz nach 7.30 Uhr in der Quellenstraße die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und einen Rucksack gestohlen. Nach Angaben der Polizei nutzte er die nur fünfminütige Abwesenheit der Halterin aus, die das Auto für eine schnelle Erledigung abgestellt hatte. Aus dem Rucksack, den ein Passant wenig später im Schlossweg fand, wurden die Bankkarten der Frau gestohlen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 250 Euro. Hinweise an die Polizei, 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de.