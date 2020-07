Ein Unbekannter hat am Donnerstag die hintere rechte Seitenscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen, das in der Schillerstraße in Neustadt geparkt war. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 7.30 und 12 Uhr. Der blaue Hyundai war ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt worden. Ob die Person Aggressionen abbauen wollte, ist nicht bekannt. Sie hat einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 400 Euro verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06321/8540.