In der Nacht auf vergangenen Montag wurde an einem Mercedes auf dem Mitfahrerparkplatz an der K9 eine hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Der Polizei zufolge versuchten der oder die Täter zunächst, das Schloss der Fahrertür aufzuhebeln. Weil das vermutlich misslang, schlugen sie die Seitenscheibe ein, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Allerdings war dort nichts, was für einen Diebstahl interessant gewesen wäre. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.