Feuerwehr und Ordnungsverwaltung brauchen Verantwortung, nicht Übergang auf Dauer.

Dass der Posten des ehrenamtlichen Beigeordneten in Haßloch noch immer unbesetzt ist und öffentlich weder Bewerber noch ein Termin für die Nachwahl in Sicht sind, wirft kein gutes Licht auf das politische Klima in der Gemeinde. Eine solche Stelle ist kein bloßes Ehrenamt am Rand, sondern mit Verantwortung, Gestaltungsspielraum und einer wichtigen Brückenfunktion zwischen Verwaltungsspitze und Gemeinderat verbunden. Wenn sich dafür offenbar niemand findet, ist das ein Signal.

Besonders problematisch ist das mit Blick auf die Aufgabenbereiche, die bislang an dem Amt hingen: Feuerwehr, Ordnungsverwaltung, also zentrale Felder der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Gerade dort reicht es nicht, den Status quo nur zu verwalten. Diese Bereiche verlangen Aufmerksamkeit, politische Begleitung und Weiterentwicklung. Umso mehr, wenn im Rat immer wieder Klagen über Probleme bei der Erreichbarkeit der Ordnungsverwaltung zu hören sind.

Dass Bürgermeister Tobias Meyer kommissarisch einspringt und die Abläufe sichert, ist richtig und nötig. Dauerhaft kann das aber keine Lösung sein. Ein Bürgermeister hat ohnehin ein breites Aufgabenspektrum. Beigeordnete sollen entlasten, Verantwortung übernehmen und zusätzliche Handlungsfähigkeit schaffen. Genau deshalb sieht die Gemeindeordnung eine zügige Nachwahl vor. Dass diese Frist in Haßloch längst verstrichen ist, sollte nicht einfach hingenommen werden.