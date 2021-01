Seit der jüngsten Meldung vom 30. Dezember sind im Landkreis Bad Dürkheim 90 neue Corona-Fälle hinzugekommen, in der Stadt Neustadt 28. Zwei Infizierte sind nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim gestorben, eine Person aus Neustadt sowie eine Person, die in einem Seniorenheim in Freinsheim lebte; beide waren über 80 Jahre alt. Damit stieg die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Kreis auf 58 und in Neustadt auf zwölf.

Erste Impfungen im Kreis Südliche Weinstraße

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit dem 30. Dezember 136 Neuinfektionen gezählt – und neun Todesfälle, darunter eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Maikammer. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße sind bislang 44 Corona-Infizierte gestorben.

Derweil wurden im Kreis Südliche Weinstraße am Montag die ersten Bürger im Alten- und Pflegeheim Meyerhof in Edenkoben geimpft. Rund 60 Bewohner des Alten- und Pflegeheims bekamen einen Impfstoff verabreicht von einem mobilen Team des DRK-Kreisverbandes.