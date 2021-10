Über das Wochenende sind jeweils 13 Corona-Neuinfektionen in der Stadt Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim gezählt worden. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamts sind in der Stadt aktuell 108 aktive Infektionen bekannt. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts lag der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Menschen hochgerechnet, am Montag bei 67,5. Im Landkreis sind derzeit 153 Personen mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenz lag bei 41,3.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau wurden seit Freitag laut dem dortigen Gesundheitsamt 53 Neuinfektionen registriert. Allein in Landau gibt es Fälle an drei Schulen, drei weitere Schulen im Kreis sind betroffen. Für den Landkreis wurde eine Inzidenz von 94,8 gemeldet.