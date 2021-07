Die Anzahl der neuen Corona-Fälle bleibt in der Region um Neustadt weiter stabil. Seit Donnerstag ist in Neustadt nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim keine Neuinfektion hinzugekommen. Im Landkreis Bad Dürkheim wurden vier neue Fälle von Covid-19 gezählt. In der Stadt sind aktuell acht aktive Infektionen bekannt, im Kreis 27. Der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Menschen hochgerechnet – lag in Neustadt am Freitag genau wie am Donnerstag auch bei 3,8. Im Kreis Bad Dürkheim ging er leicht nach unten: von 9,8 auf 9,0.

Im Landkreis Südliche Weinstraße wurde nach Angaben der Kreisverwaltung in Landau seit Donnerstag ein weiterer Corona-Fall gemeldet. Die Inzidenz lag dort unverändert bei 0,9.