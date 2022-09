Wolfgang Heupel kennt die Neustadter Innenstadt wie seine Westentasche, obwohl er aus Essingen kommt. Seit stolzen 50 Jahren ist er als Postzusteller in Neustadt unterwegs. Erst als Postschaffner, heute als Postbetriebsassistent. „Ich kenne hier jeden, und jeder kennt mich“, sagt der 64-Jährige. Die meisten seiner Dienstjahre hat er in der Innenstadt verbracht, derzeit ist er rund um den Kohlplatz unterwegs.

Als er 1972 mit 14 Jahren seine Ausbildung begann, war die Post noch eine Bundesbehörde. Als der Betrieb privatisiert wurde, hätte er die Chance gehabt zu wechseln. Doch das wollte der Südpfälzer nie. „Nicht nur deshalb, weil ich verbeamtet bin und man das nicht so schnell aufgibt.“ Ein anderer Job kommt für ihn schlichtweg nicht in Frage, erst recht kein Bürojob. „Unabhängig von der Wetterlage bin ich immer gern in der Zustellung gewesen“, sagt er. Und wenn man immer der Witterung ausgesetzt sei, werde man unempfindlicher.

Mitte September ist Schluss

Geschichten aus dem Nähkästchen, etwa in welchem Zustand er die Kunden angetroffen hat, will er nicht preisgeben. Berufsehre. „Aber gerade wenn man am Wochenende irgendwo geklingelt hat, hat man schon gesehen, dass es manche etwas gemütlicher angehen“, lässt der Vater von drei Söhnen und Großvater von vier Enkeln sich dann doch entlocken.

Sein Dienstjubiläum wird Heupel im Kreis seiner Kollegen und des Zustellstützpunkt-Leiters verbringen. In zwei Wochen beginnt dann die passive Phase seiner Altersteilzeit, im April nächstes Jahr der Ruhestand. Zuletzt hat er immer eine Woche gearbeitet und eine Woche frei gehabt. „Da konnte ich mich schon einmal an den Gedanken gewöhnen, wie es ohne die Post sein wird“, sagt Heupel. Langweilig wird ihm nicht werden: Es stehen unter anderem einige Vorhaben im Haus an.