Bernhard von Clairvaux mit aktuellen Impulsen.

Im Kalender der katholischen Kirche steht heute der Heilige Bernhard von Clairvaux. Geboren um 1090, gestorben am 20. August 1153, zog es ihn zu den Benediktinern. Die befanden sich in einer tiefen Krise. Zwar brachten sie mit der Gründung des Klosters Cîteaux eine Reform auf den Weg. Die aber wollte nicht gelingen.

Erst 1113, als Bernhard mit weiteren 30 jungen Leuten dort eintrat, sollte sich das ändern. Die jungen Leute waren gebildet und voller Ideale, viele aus adligem Geschlecht. Bereits zwei Jahre später gründete Bernhard Clairvaux. Und von dort sollten 68 weitere Neugründungen ausgehen. Bernhard wurde zum Leiter des Zisterzienserordens. Er erneuerte noch einmal die Regeln und gilt als zweiter Gründer der Reform.

Mit Bezug zu Neustadt

Himmerod in der Eifel wurde von ihm gegründet. Später kam Eußerthal dazu. Diesem Kloster wiederum wurde Besitz in Branchweiler übertragen, dort entstand unter anderem ein Spital – die Spitalbachstraße erinnert noch heute daran. So kommen wir in Neustadt ihm näher. Seit wenigen Jahrzehnten hält der Kindergarten, die Kirche und das Gemeindezentrum St. Bernhard das fest.

Zu Bernhard von Clairvaux gehört zweifelsohne Fragwürdiges, aber auch Positives: In lebendigen Systemen provozieren Krisen Reformen. Die Geschichte nährt die Zuversicht in der Krise. Immer braucht es Menschen, die den Schatz sehen, der sich irgendwo verbirgt, die ihn zu heben verstehen. Dann können Reformen werden.

Vorbild für die Bauern

Das einfache Leben hat große Kraft. Die Zisterzienser kultivierten feuchte Waldgebiete zu fruchtbaren Flächen, sie betrieben Fischzucht. Bernhard betont den Wert der körperlichen Arbeit. Für die weißen Mönche, wie man die Zisterzienser aufgrund ihrer Kleidung auch nennt, waren Klostermauern keine Abgrenzung von der Welt. Sie regten die Bauern an, es ihnen gleich zu tun und Flächen urbar zu machen. Und sie sorgten sich um die Kranken. Ihr gelebter Glaube wirkt hinein in die konkrete Welt.

Bernhard fordert den aktiven Menschen zur Unterbrechung auf. In einem Brief an seinen Ordensbruder, Papst Eugen III., mahnt er: „Gönne dich dir selbst! Ich sage nicht: Tu das immer. Aber ich sage: Tu es immer wieder einmal. Sei wie für alle anderen Menschen auch für dich selbst da.“

Sind das nicht wunderbar aktuelle Impulse?

Der Autor

Michael Janson, Pfarrer der katholischen Pfarrei Hl. Theresia von Ávila, Neustadt, Dekan des Dekanats Bad Dürkheim