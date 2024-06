Viel Musik und Tanz: Das soll die Musical-Aufführung „Smike“ des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums bieten. Knapp 120 Schüler bereiteten sich am Freitag in der Turnhalle auf die Premiere im Juli im Neustadter Saalbau vor. Dass es überhaupt so ein Projekt gibt, hat einen besonderen Grund.

Hoch her ging es am Freitag in der Turnhalle des Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasiums (KKG). Auf einmal sprangen mehrere Schüler auf Tische. Dahinter sangen Mädchen und Jungen ein Lied im Chor, und von der gegenüberliegenden Seite sorgten Schüler mit Instrumenten für die musikalische Begleitung.

Warten auf ihren Einsatz: Niklas Dickhäuser (10/links) und Emil Hund (11) spielen Schüler. Foto: Hogrefe

Das war der Beginn der zweiten Gesamtprobe für ein Musical, das am Montag und Dienstag, 8. und 9. Juli, im Neustadter Saalbau aufgeführt werden soll. Gesamtprobe heißt, dass wirklich alle 120 Teilnehmer in der Turnhalle zusammenfanden, um ihre Einsätze zu proben. Der Titel des Stücks lautet: „Smike“, es handelt sich um ein bereits älteres (1973) Musical aus Großbritannien, das ins Deutsche übersetzt wurde. Die Dialoge werden also auf Deutsch sein, einige Lieder auf Englisch. Inhaltlich basiert das Stück auf dem Roman „Nicholas Nickleby“ des britischen Schriftstellers Charles Dickens. Im Verlauf von zwei Handlungssträngen – in einer Schule und einem Waisenhaus – geht es um Freundschaft, Gerechtigkeit und um den Kampf gegen Unterdrückung.

Keine Aufführungen während Corona

Dass es ein solches Musical gibt, hängt mit der Corona-Pandemie zusammen. Während dieser Zeit gab es wegen der Sicherheitsvorkehrungen (Lockdown) keine Vorführungen oder Veranstaltungen. Um die Schüler wieder für „die Künste zu aktivieren“, beschlossen Claudia Kelleter und ihre Kollegin Julia Tietz – beide Verantwortlich für die Theater-AG – , eine neue Aufführung auf die Beine zu stellen. Die Idee für ein Musical hatte dann Patrick Buttmann, Fachschaftslehrer für Musik an der Schule. „Ich habe das Stück das erste Mal 1993 im Saalbau gesehen“, sagte er am Freitag. Die Gesamtkosten für das Stück, knapp 20.000 Euro – für Requisiten, Lizenzrechte, Mieten et cetera – kamen laut Kelleter durch Spenden zusammen.

Gibt den Takt vor: Chiara Hummel (15) dirigiert den Chor, der vor ihr steht. Foto: Hogrefe

Gespielt werden alle Rollen von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums. Dabei ist ein buntes Personenportfolio zusammengekommen, also Jungen und Mädchen der Klassenstufen fünf bis 13, unterschiedlichen Alters. Laut Kelleter sind sogar ehemalige Abiturienten der Schule dabei. Je nach Rolle sind die Schüler nach ihren Fähigkeiten ausgewählt worden. „Wir hatten mehr Bewerbungen als Rollen“, sagte Kelleter. Deshalb „gab es ein Casting“, ergänzte Tietz. Die Schüler nahmen sich beim Singen auf und reichten das Video ein. Aus den Einsendungen wählten die Initiatorinnen dann die besten Kandidaten aus.

Fleißig am Lernen

Eine davon ist die 15-jährige Chiara Hummel. Sie übernimmt die Rolle der Frau des grantigen Schuldirektors – und muss dafür sprechen und singen. „Ich finde es total cool, dass es dieses Musical gibt“, sagte die Zehntklässlerin. Ihre Texte übe sie täglich. Besonders gefällt ihr das Gemeinschaftsgefühl, das zwischen den Schülern entstanden ist. Wenn sie an den Aufführungstag denkt, ist sie aufgeregt. Genauso geht es Niklas Dickhäuser (10) und Emil Hund (11). Beide Schüler spielen die Rolle eines Schülers in dem Stück. Das Textlernen macht beiden Spaß. Beworben hatten sie sich mit jeweils einem Gesangsvideo, das wohl sehr gut ankam. „Das ist sehr cool“, sagte Dickhäuser am Freitag und Co-Darsteller Hund ergänzte: „Und sehr aufregend.“

Info

„Smike“: Am 8. Juli um 19 Uhr im Neustadter Saalbau, am 9. Juli um 18 Uhr. Kartenverkauf per E-Mail an musical@kkg-nw.de oder donnerstags und freitags während der zweiten Pause vor dem Lehrerzimmer am KKG. Preise: 15 Euro für Erwachsene, zehn für Kinder. Unter „smikekkgofficial“ gibt es Informationen zum Musical auf Instagram.