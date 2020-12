Corona zum Trotz: Auf einen Nikolaus-Besuch mussten am Sonntag nicht alle Neustadter Kinder verzichten. In Haardt war er unterwegs, und auch in Lachen-Speyerdorf zog er zu weihnachtlichen Klängen durch die Straßen. Initiiert hatte die Aktion der Förderverein. Wer vom Nikolaus besucht werden wollte, musste sich vorab melden, dann wurde die Route geplant, um ihm die Sache zu erleichtern. Gestartet wurde mit Schlepper und Anhänger um 15.30 Uhr im Altenschemel, zuletzt stand am frühen Abend die Münzbrücke an.