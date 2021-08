Um den Segen kann man nur bitten, aber er hat verwandelnde Kraft.

Manchmal gibt es irritierende Zufälle. Letztens war in einer großen Tageszeitung eine Überschrift zu lesen: „Stadtrat segnet Brückenprojekt ab“. Auf derselben Seite war ein Bild von einer durch Wassermassen eingestürzten Brücke zu sehen. Beides steht in keinerlei Zusammenhang, nur das Wort beziehungsweise Bild Brücke verbindet. Ich bleibe an dem Wort „absegnen“ hängen.

Das heißt doch: Nach allen möglichen Erwägungen ist man zu dem Schluss gekommen, dass man gut heißt, was da gebaut werden soll. Segnen ist immer verbunden mit dem Wunsch, etwas möge zum Guten für die Menschen dienen. So ist dieses Wort aus der religiösen Sprache in den Alltagswortschatz übergegangen.

Wo war Segen im Ahrtal?

Wenn wir Christinnen und Christen uns unter den Segen Gottes stellen, drücken wir auch damit aus, dass Segen letztlich unverfügbar ist. Wir vertrauen darauf, dass in den Unwägbarkeiten des Lebens uns immer wieder neu Kraft zum Leben und zum Guten geschenkt wird. Letztlich können wir nicht Segen austeilen oder gar wegnehmen. Wir können darum bitten, und wir können fragen: Wo war Segen unter den Opfern der Katastrophe? Wo ist Segen, wenn Menschen unverschuldet in Not geraten an Leib und Seele oder gar um ihr Leben gebracht werden?

Ich finde keine Antwort. Manchmal ist da nur ein ratloses Schauen, ein stummer Angstschrei, ein fragendes und klagendes „Wieso?“. Wäre das schon ein Segen, ein Schritt aus der Verzweiflung, aus der Selbstverschlossenheit nach draußen?

Schweigen durchbrechen

Klagen und Fragen durchbrechen die Mauern des Schweigens. Ein zum Stillstand gekommenes Leben beginnt wieder zu erwachen. Schon das ist Segen. Segen ist nicht einfach da. Er ist keine Garantie, die man einmal bekommen hat und bei Bedarf einfordern kann. Segen geschieht – und er hat verwandelnde Kraft.

Christinnen und Christen vertrauen darauf, dass Gott nicht nur auf das Gute, das Heile, das Fromme blickt. Gott nimmt auch die Schreie wahr, die Tränen, die Zweifel und Fragen über das Unbegreifliche. Und das ist der Anfang: ein An-Segnen, kein Ab-Segnen.

Der Autor

Frank Wiehler, Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Weidenthal