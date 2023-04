Einmal Pilot in einem Segelflugzeug sein oder einfach mal in einem Segelflieger mit einem Piloten abheben: Beides ist im Mai im Segelflugsportverein Haßloch möglich.

Der Segelflugsportverein (SFSV) Haßloch bietet Interessierten die Möglichkeit, am 13. und 14. Mai mal Pilot zu sein. Möglich ist es aber auch, einfach als Gast in einem Segelflugzeug mit einem ausgebildeten Piloten mitzufliegen.„Als Pilot mit Unterstützung einer unserer Fluglehrer lernt man neben ersten theoretischen Erkenntnissen auch das Fliegen eines Segelflugzeugs“, verrät der Verein in einer Mitteilung. Wenn nicht geflogen werde, würden die Teilnehmer in den Bodenbetrieb beim Abfertigen oder Zurückholen der Flieger eingebunden, „sodass es immer etwas zu tun gibt“.

Anmeldungen für das Pilotprogramm nimmt der SFSV bis einschließlich 10. Mai entgegen. Die Teilnahme kostet 70 Euro für beide Tage. Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr auf dem Segelfluggelände Haßloch.

Mit Kurzmitgliedschaft

Bevor es auf dem Segelflugplatz in Haßloch in die Luft geht, erhalten die „Piloten für einen Tag“ eine Sicherheitseinweisung. Im Anschluss beginnt der Flugbetrieb. Am Abend ist laut SFSV gemeinsames Grillen vorgesehen. Alle Teilnehmer schlössen eine Kurzmitgliedschaft ab für dieses Wochenende und seien für diese Zeit wie ein Vereinsmitglied versichert. Die Interessierten müssten mindestens 14 Jahre alt sein, „eine durchschnittliche körperliche Fitness und Gesundheit“ haben und an dem Wochenende Sonnencreme und eine Kopfbedeckung mitbringen.

Wer nicht selbst Pilot sein möchte, kann auch als Gast in einem Segelflugzeug dabei sein, das von einem Piloten gesteuert wird: Ein Flug dauere wetterabhängig zwischen fünf und 15 Minuten, informiert der Verein. Hierbei bekomme der Gast einen schönen Überblick über die Pfalz. An welchem Tag der Flug sein werde, werde individuell vereinbart. Hierfür gebe es keine Altersbeschränkung. „Bei tendenziell kleineren Teilnehmern bitten wir um vorherige Absprache“, teilt der Verein mit. Für einen solchen Flug werden 20 Euro fällig.

Kontakt

Die Anmeldung und Informationen findet man auf unserer Homepage unter www.sfsvhassloch.de/flyout.