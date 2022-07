Angesichts der enormen Trockenheit und der vom Deutschen Wetterdienst ausgewiesenen Waldbrand- und Grasland-Brandgefahr bereiten sich die Segelflieger vom Flugsportverein Neustadt auf ihre Aufgabe als Feuermelder vor. Dabei ging es auch um die Meldekette im Brandfall. So sei es essenziell, nach dem Entdecken eines Brands eine möglichst genaue Position der Flammen zu bestimmen. Über den Flugfunk soll diese an die Bodenstelle am Otto-Lilienthal-Flugplatz übermittelt werden. Der diensthabende Flugleiter kontaktiert dann die Rettungsleitstelle Vorderpfalz in Ludwigshafen. „Im Pfälzerwald kann das natürlich etwas schwierig werden“, teilt der Verein mit.

Die Segelflugzeuge verfügten heutzutage über GPS-Empfänger, sodass der Pilot auf wenige Meter genau sagen könne, wo er sich befindet. Flugleiter und Leitstelle könnten mittels digitaler Karten die Anfahrwege der Feuerwehr zur Brandstelle besprechen und diese den alarmierten Löschzügen mitteilen. Die Segelflieger haben indes auch das heimische Fluggelände in Lachen-Speyerdorf im Blick: Dort seien die Trockenrasen- und Magerwiesenflächen der ehemaligen Allmende-Viehweiden stark ausgetrocknet, die Brandgefahr entsprechend hoch. „Deshalb möchte der Verein alle an das bestehende Rauchverbot auf den Betriebsflächen erinnern“, heißt es weiter.