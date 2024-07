Das Bildungsnetzwerk im Protestantischen Kirchenbezirk Neustadt lädt für Dienstag, 19.30 Uhr, zu einem „Gespräch am Abend“ unter dem Thema „Stell dich doch nicht so an? – Unser oft hilfloser Umgang mit seelischen Erkrankungen“ ein. Veranstaltungsort ist das Casimirianum in der Ludwigstraße 1 in Neustadt. Sozialpädagoge Joachim Seitz von der Eingliederungshilfe für psychisch Beeinträchtigte will die Zuhörer des Abends für die Situation psychisch Kranker sensibilisieren und mit ihnen gemeinsam darüber nachdenken, wie sie in Zukunft hilfreicher mit Betroffenen umgehen können. Weitere Informationen gibt es bei Pfarrerin Martina Horak-Werz, Bildungsbeauftragte im Kirchenbezirk: Telefon 06321 398934.