Die „Seebrücke Neustadt“ veranstaltet am kommenden Samstag von 10 bis 16 Uhr den zweiten „Day for Rescue“ in Neustadt. Auf der Festwiese und entlang des Grünzugs Wallgasse werden Organisationen, die sich in Neustadt für geflüchtete Menschen einsetzen, Informationen und Aktionen zum Thema anbieten. Dabei sein werden neben dem Arbeitskreis Humanitäre Hilfe für Asylbewerber die Initiative „Wir helfen Gambia“, das Caritas-Zentrum Neustadt und das Haus der Diakonie Neustadt, der DGB Neustadt, die Klimaaktion und das Regionale Bündnis gegen Rechts, die katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila und die protestantische Martin-Luther-Kirchengemeinde. Ein Bühnenprogramm mit Musik und Erfahrungsberichten wird direkt neben dem Café Winzig angeboten. Vor Ort besteht die Möglichkeit zur Spende (bar oder online).