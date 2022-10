Die Seebrücke Neustadt, die sich nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos im September 2020 als Bürgerinitiative gegründet hat, bietet im Herbst mehrere Informationsveranstaltungen. Zum Aufakt geht es am Mittwoch um 19 Uhr im Casimirianum um einen Vortrag von Cordula Häffner. Sie berichtet über ihre Erfahrungen in der Arbeit für die medizinische Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) in Flüchtlingslagern des Mittelmeerraums.