Einen Secondhand-Basar „von Frauen für Frauen“ zugunsten der Kindernothilfe gibt es diesen Samstag in der Neustadter Pauluskirche. Die Verkäuferinnen bieten laut Ankündigung Kleidung, Taschen, Schuhe, Schmuck, Bücher und anderes an. Zusätzlich zu den Ständen der Basar-Verkäuferinnen verkaufen die Organisatorinnen in Vertretung für großzügige Spenderinnen Kleidung, Schuhe und Taschen. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Der Basar läuft von 14 bis 17 Uhr in der Unterkirche der Pauluskirche in der Winterbergstraße 27.