Ein sechs Jahre alter Junge ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Unfall in der Straße Am Schenkwiesenweg in Lachen-Speyerdorf verletzt worden. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Junge mit seinem Fahrrad unterwegs und fuhr plötzlich zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines Transportunternehmens war dort gerade mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind erlitt beim Zusammenstoß Schürfwunden am Fuß und klagte über Schmerzen im Brustbereich. Der Rettungsdienst brachte den Jungen gemeinsam mit seiner Mutter ins Krankenhaus.