Unbekannte haben am vergangenen Wochenende sechs Reifen eines Lastwagen-Aufliegers in Neustadt plattgestochen. Der mit Abfallprodukten beladene Auflieger war laut Polizei ordnungsgemäß in der Nachtweide abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2400 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 06321/8540 mitzuteilen.