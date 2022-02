Das Landgericht Frankenthal hat einen 69-jährigen Neustadter zu sechs Jahren und neun Monate Haft verurteilt, weil er am 19. Februar 2021 in Mußbach seine 50-jährige Nachbarin getötet hat. Der Mann hatte die Frau nach eigenem Bekunden im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Ordenswald“ durch viele heftige Schläge gegen den Kopf, ausgeführt mit harten Gegenständen, zu Tode gebracht. Vorausgegangen war offenbar eine heftige verbale Auseinandersetzung.

Vorab bereits verständigt

Schon vor dem Urteil hatten sich Gericht, Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Nebenklage auf ein Strafmaß von sechs bis sieben Jahre verständigt, um das Verfahren zu verkürzen. Das Gesetz lässt einen solchen „Deal“ zu. Voraussetzung ist ein Geständnis des Täters. Der Mußbacher Angeklagte hatte die Tat am 4. Verhandlungstag Ende November 2021 zugegeben, allerdings mit der Behauptung, sein späteres Opfer habe ihn kurz vor der Tat beschimpft und durch eine sexuell geprägte Wortwahl beleidigt. Die Darstellung, die Frau habe ihn übel beschimpft, nahm er später zurück. Danach kam die Verständigung auf maximal sieben Jahre Haft zustande.

Bruder: „War Kuhhandel“

Diesen Mechanismus – Verständigung als „Belohnung“ für die Rücknahme der Anwürfe gegen das Opfer – brandmarkte unmittelbar vor dem Urteil der Bruder der Getöteten in einer persönlichen, in der Hauptverhandlung vorgetragenen Erklärung als „Kuhhandel“, der dem Ansehen der Getöteten schade. Die Familie habe, um sich einen sehr langen schmerzlichen Prozess zu ersparen, keinen anderen Weg gesehen, als dem Deal „sechs bis sieben Jahre“ zuzustimmen.