Faris Demyeaty bringt seine jungen Schützlinge schnell ins Schwitzen. Der neue Schwimm-Cheftrainer des SC Neustadt lässt sie nämlich nicht nur im Wasser, sondern auch an Land trainieren. „Sie brauchen Muskeln“, hat der 29-Jährige Jordanier in den ersten Wochen, in denen er den SCN-Leistungskader trainiert, festgestellt.

Faris Demyeaty, früher Mitglied der jordanischen Nationalmannschaft im Monoflossenschwimmen und im Triathlon, hat den Trainerposten von Manuela Wagner übernommen, die Anfang Juli als Schwimmcoach beim SV Nikar Heidelberg angefangen hat. Der SCN und der Trainer haben sich über ein Trainersuchportal im Internet gefunden. Demyeaty ist nun laut Marcel Weinmann, dem stellvertretenden SCN-Vorsitzenden, auf Midijob-Basis eingestellt. „Der Verein übernimmt die Kosten für Krankenkassenbeiträge und Pflegeversicherung“, informiert er. Laut Deutscher Handwerkszeitung können Midijobber seit Juli 2019 bis zu 1300 Euro verdienen und bezahlen nur reduzierte Sozialversicherungsbeiträge. Volle Rentenansprüche erwürben sie dennoch.

Demyeaty, der künftig mit seiner deutschen Frau nur eine Minute vom Stadionbad entfernt wohnen wird, hat klare Ziele, was seine Schützlinge betrifft: „Ich will sie mehr schwimmen lassen. Viele haben zwar Kraft, aber nicht das Wassergefühl.“ Die Änderungen im Wasser- und Trockentraining will er „Schritt für Schritt einführen“. „Denn ich will keine Schulter- und/oder Fußgelenksverletzungen“, betont der Jordanier. Weinmann ergänzt: „Die Athleten fangen mit funktionellem Training mit dem eigenen Körpergewicht an.“

In Bukarest studiert

Demyeaty spricht übrigens bislang nur ein wenig deutsch, aber dafür außer arabisch und englisch fließend rumänisch. Denn 2009 hat er in Bukarest angefangen, Sport zu studieren. Der Hintergrund: Seine Mutter ist Rumänin. Als sein jordanischer Vater in Rumänien Medizin studiert habe, habe er seine Mutter kennen gelernt, verrät der 29-Jährige schmunzelnd.

Wenn ein Schwimmer ein-, zweimal nicht am Wassertraining teilgenommen habe, merke man das sofort. „Das Wassergefühl verschwindet schnell“, bestätigt Marcel Weinmann die Worte des neuen Coachs. Wegen der Corona-Pandemie sind die SCN-Sportler viele Wochen nicht geschwommen. Faris Demyeaty hofft deshalb, zum Ende der Schulferien ein Trainingslager im Stadionbad anbieten zu können. „Wir brauchen es“, betont er und setzt dabei auf zwei Trainingseinheiten pro Tag. Am liebsten sei ihm, dass die Schwimmer dann auch im Clubheim übernachteten. „Ich trainiere sie, ich koche sogar für sie – sie sollen einfach nur trainieren“, kündigt er lachend an. Ihm liege viel an der richtigen Ernährung seiner Sportler. „Kohlenhydrate, Proteine direkt nach dem Training sind wichtig. Nur ein Butterbrot ist nicht genug“, weiß er und wundert sich noch immer über die Aussage eines Athleten, was er nach der abendlichen Trainingseinheit zu Hause noch essen werde, nämlich nur ein Butterbrot.

Regelmäßig Trockentraining

Jetzt aber lässt er sie Funktionstraining absolvieren: Hampelmänner, Kniehebellauf, Anfersen, Sprints auf der Stelle oder aber den Bergsteiger in Liegestützposition lässt er die Jungen und Mädchen jeweils viermal für 30 Sekunden absolvieren. Und macht jede Übung selbst vor. Denn Faris Demyeaty ist selbst Sportler, wenn er auch keine Wettkämpfe mehr bestreitet. Im Monoflossenschwimmen hat er an den Weltmeisterschaften 2006 in Italien und 2007 in Moskau teilgenommen. In Italien sei er als Junior bei den Erwachsenen angetreten. Und weil er künftig so nahe am Stadionbad wohne, wolle er selbst auch wieder regelmäßig schwimmen.

Dass er als Jordanier überhaupt zum Schwimmsport gefunden hat, hat Faris Demyeaty seinem Vater zu verdanken. Als er vier, fünf Jahre alt gewesen sei, habe sein Vater in einem Hotel in Akaba als Arzt gearbeitet, verrät Demyeaty. Im dortigen kleinen Hotelpool sowie im Meer habe regelmäßig ein Schwimmclub trainiert. Und sein Vater habe den Coach des Clubs gebeten, seinen Sohn mittrainieren zu lassen. „Erst, als ich acht, neun Jahre alt war, ist in Akaba ein 50-Meter-Pool gebaut worden“, erzählt der neue SCN-Trainer. In Jordanien seien Fuß- und Basketball die wichtigsten Sportarten. „Der restliche Sport ist dort eher uninteressant.“ Siege hat er hauptsächlich auf den Langstrecken eingeheimst, war jordanischer Meister über 200, 400 und 600 Meter.

An Weltcup-Rennen teilgenommen

Im Triathlon ist Faris Demyeaty auf der olympischen Distanz gestartet, hat auch an einem Weltcup-Rennen in Jordanien teilgenommen. Hier in Neustadt will er sich nun auch ein Rennrad zulegen, denn er hat längst bemerkt, dass sich die Straßen im Pfälzerwald gut fürs Radfahren eignen. „Ich will wieder fitter werden“, betont der 29-Jährige und gibt schmunzelnd zu, während seiner Studienzeit in Rumänien „auch mal ein bisschen geraucht zu haben“. Sein Studium hat er übrigens vor rund zehn Jahren wegen einer Armverletzung, zugezogen beim Judo, beenden müssen. Dann habe er als Schwimmtrainer in Bukarest gearbeitet. 2018 zog es ihn nach Spanien, wo er in einer Bar und einem Restaurant gearbeitet hat. Und hat dabei seine Frau kennen gelernt, die im Urlaub war und mit seinem besten Freund befreundet ist. Dann bekam er ein Angebot der SG Frankfurt, als Schwimmtrainer zu arbeiten. Von dort ist er nun nach Neustadt gewechselt.

Wechsel im Leistungskader

„Ich will Meister“, lautet sein Ziel an der Weinstraße. „Wir waren in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich“, sagt Marcel Weinmann. „Es wäre schön, wieder an diese Erfolge anzuknüpfen.“ Er denkt dabei unter anderem an die deutschen Jahrgangsmeistertitel, zu denen Fabio Stief geschwommen ist. Doch gibt es im Leistungskader einen großen Umbruch: Stief sowie Marlin und Angus Garsuch sind laut Weinmann ebenfalls nach Heidelberg gewechselt, Hendrik Laven nach Saarbrücken. Sammy Mbarek habe mit dem Schwimmen aufgehört. Dafür sei Philipp Sonnenberg aus seinem Motivationsloch gekommen und habe sich entschieden weiterzumachen. Aktuell seien 22 Athleten im SCN-Leistungskader, erzählt der stellvertretende Vorsitzende.

Hoffen auf Schwimmtraining im Winter

Momentan trainiert der Leistungskader viermal pro Woche im Wasser sowie zweimal an Land. Künftig möchte Faris Demyeaty seine Schützlinge sechsmal pro Woche im Wasser haben. „Das wäre wieder unser altes Pensum, das wir vor Corona hatten“, sagt Weinmann. Während Demyeaty für den Leistungskader verantwortlich ist, kümmern sich Arnd Garsuch um den Förder-, Arianne van Loon um den Nachwuchs- und Thien Nguyen um den Perspektivkader.

Doch sei die Frage noch unbeantwortet, wie es nach den Sommerferien mit dem Schwimmen in Neustadt weitergehe, ob etwa der Moby Dick während einer andauernden Corona-Pandemie im Winter aufgebaut werde. „Die deutschen Jahrgangsmeisterschaften und die offenen deutschen Meisterschaften sollen im Winter stattfinden“, erzählt Weinmann. „Das ist ein schöner Motivationsschub für unsere Trainer und Schwimmer.“