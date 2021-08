Die beiden Kirchengemeinden haben am Sonntag den traditionellen ökumenischen Gottesdienst mit etwa 100 Gästen im Schwimmbad Duttweiler gefeiert. Die Wettervorhersage für den Sonntagmorgen war zwar denkbar schlecht, doch die einzige Alternative wäre eine Absage gewesen. Also hielten der Förderverein Duttweiler Schwimmbad und die Kirchengemeinden an dem Termin fest und wurden belohnt. Der ökumenische Gottesdienst wurde von Pfarrerin Angela Johannes und Diakon Markus Fleischer gehalten und vom Kirchenchor St. Michael mitgestaltet. Die Kollekte in Höhe von 264 Euro kommt dem Spendenkonto der Stadt Neustadt für die Flutopfer in Mayschoß zu Gute.