Können die anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde daran beteiligt werden, das jährliche Defizit des Deidesheimer Schwimmbads auszugleichen? Das soll die VG-Verwaltung klären.

Einen entsprechenden Beschluss hat der Deidesheimer Stadtrat nach Angaben von Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Dörr erläuterte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass die CDU einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. In Anbetracht des engen Haushalts und wegen der Auflagen der Kommunalaufsicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, soll die Verbandsgemeinde prüfen, ob nicht alle zugehörigen Gemeinden an der Unterdeckung im Schwimmbad beteiligt werden können.

Im Schwimmbad „Im Paradiesgarten“ entstehe seit Jahren eine Unterdeckung, die sich auf einen Betrag von etwa 160.000 Euro pro Jahr summiere, so Dörr. Im Gegensatz zu Maikammer, wo sich das Schwimmbad in Trägerschaft der Verbandsgemeinde befinde, werde das Bad in Deidesheim von der Stadt unterhalten. Da aber auch Bürger der anderen Ortsgemeinden gerne das Deidesheimer Schwimmbad besuchen, solle die VG-Verwaltung prüfen, ob beziehungsweise inwieweit sich auch Ruppertsberg, Niederkirchen, Forst und Meckenheim beteiligen können, das Defizit auszugleichen.