Am Samstag öffnet das Schwimmbad in Duttweiler als letztes Bad in Neustadt seine Pforten. Auf die Gäste warten laut Reiner Bossert, Vorsitzender des Fördervereins Duttweiler Schwimmbad, wieder einige Neuerungen. „Nachdem wir coronabedingt im letzten Jahr nicht geöffnet hatten, konnten wir in vielen kleinen Einsätzen eine Vielzahl von kleinen Baustellen erledigen“, erzählt er. Aber auch größere Projekte wie die Abdichtung des Schwimmbeckens habe der Verein ohne Zeitdruck angehen und erfolgreich abschließen können. Daneben seien alle Gebäude neu gestrichen worden. Die Arbeiten an der Freifläche vorm Kiosk haben begonnen, sie dauern noch an. Eine Mauer in mediterranem Stil grenzt die Fläche jetzt von der Liegewiese ab. „Wir hoffen, dass unsere Gäste eine unbeschwerte Zeit in unserem idyllischen Bad verbringen können“, sagt Bossert. Der Verein habe alles unternommen, um alles so sicher und einfach wie möglich zu gestalten. Die Besucheranzahl, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten darf, ist laut dem Vorsitzenden begrenzt, die Abstände zwischen den Besuchern müssen eingehalten und die Kontaktverfolgung muss gewährleistet werden. Dies werde durch ehrenamtliche „Hygienehelfer“ sichergestellt. „Über 40 Freiwillige haben sich für Dienste bei uns gemeldet“, stellt Bossert fest. Eine Voranmeldung sei nicht nötig. Das Schwimmbad in Duttweiler hat am Wochenende und in den Ferien von 10 bis 19 Uhr geöffnet, sonst von 14 bis 19 Uhr.