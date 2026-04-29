Der Stadtrat hat die Preiserhöhungen für die Neustadter Schwimmbäder zu Beginn der diesjährigen Sommersaison gebilligt. Bei seiner Sitzung am Dienstagabend fiel das Votum dazu einstimmig aus. Für Dauer- und Mehrfachkarten im Stadionbad sowie in den Freibädern Hambach, Mußbach und Duttweiler muss künftig etwa zehn Prozent mehr bezahlt werden, die Preise für Einzeleintritte steigen um rund 25 Prozent. Im Stadionbad kostet beispielsweise eine Dauerkarte für Erwachsene künftig 85 statt 77 Euro, für ein Einzelticket werden fünf statt vier Euro fällig. Begründet wird die Erhöhung mit höheren Kosten für den Betrieb der Bäder.snf